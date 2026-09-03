Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прокомментировала реакцию киевского режима на успехи российских спортсменов на международных спортивных площадках.
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