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Отметил юбилей в узком кругу: как сейчас выглядит 80-летний Юрий Кузнецов

Отметил юбилей в узком кругу: как сейчас выглядит 80-летний Юрий Кузнецов

Опубликованы редкие фото с праздника народного артиста. Юрий КузнецовЮрий Кузнецов, которого вся страна знает как подполковника Петренко по прозвищу «Мухомор» из культового сериала «Улицы разбитых фонарей», 3 сентября отметил 80-летний юбилей.

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