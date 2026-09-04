Отметил юбилей в узком кругу: как сейчас выглядит 80-летний Юрий Кузнецов

Опубликованы редкие фото с праздника народного артиста. Юрий КузнецовЮрий Кузнецов, которого вся страна знает как подполковника Петренко по прозвищу «Мухомор» из культового сериала «Улицы разбитых фонарей», 3 сентября отметил 80-летний юбилей.