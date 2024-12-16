Елесин на вопрос о целях «Локомотива»: «Сами как думаете? Мысли не о Кубке Континента. Мы не мечтаем, мы хотим титул»

Ярославский клуб занимает первое место в таблице Западной конференции, набрав 58 очков в 36 играх. – Насколько важно «Локомотиву» занять именно первое место в регулярном чемпионате и побороться за Кубок Континента? – Я думаю, в нашей команде мысли не о трофее континента.