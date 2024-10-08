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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Щитов о Серебрякове в СКА: «Не справился с психологическим давлением, наверное. Если он попадет в более спокойную обстановку, покажет себя с лучшей стороны»

«Видимо, от Серебрякова ждали, что он будет играть как в «Адмирале». Наверное, он не справился с психологическим давлением.

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