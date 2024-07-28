Медведев: Россия даст будущему лидеру США шанс всё наладить

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Комментарии
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Сергей Oблезов
Достали своей беззубой политикой! А нужны ли эти исправления Россиянам? И будет ли кто-то исправлять?Уважать себя нужно заставить! А вы заняты перевоспитанием идиотов, а это неизлечимо!
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