Медведев: Россия даст будущему лидеру США шанс всё наладить

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российская сторона предоставит будущему президенту Соединённых Штатов шанс наладить отношения и снизить глобальную напряжённость.
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