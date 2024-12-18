Малышева посоветовала полным женщинам выбирать длинную однотонную одежду для корпоратива

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева вместе с офтальмологом Михаилом Коноваловым дали полезные советы для женщин с лишним весом, объяснив, как выбрать наряд для новогоднего корпоратива.
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