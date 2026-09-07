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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КХЛ Морозов о 17-летнем Привалове: «Интересно будет наблюдать за его действиями в ЦСКА. Думаю, он готов. Назар здорово провел сезон в МХЛ»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился ожиданиями от выступлений 17-летнего нападающего  Назара Привалова в основном составе ЦСКА .

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