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Тренер «Трактора» Гордон пропустит матч с «Ак Барсом» по состоянию здоровья

Тренер «Трактора» Гордон пропустит матч с «Ак Барсом» по состоянию здоровья

Главный тренер «Трактора» Скотт Гордон не будет присутствовать на скамейке команды на матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

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