НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Казан педагоглары Россиянең туган тел укытучылары конкурсында призлы урыннар яулады

Казан педагоглары Россиянең туган тел укытучылары конкурсында призлы урыннар яулады

«Иң яхшы туган тел һәм әдәбият укытучысы» Бөтенроссия конкурсында Казанның 11нче күппрофильле лицееның татар теле һәм әдәбияты укытучысы Резидә Курамшина – икенче, ә Казанның 358нче балалар бакчасы тәрбиячесе Алсу Галиева өченче урынны алды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым