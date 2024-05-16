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Петербургский дневник

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Семак: «Зенит» не участвовал в обсуждении переноса суперфинала Кубка России

Семак: «Зенит» не участвовал в обсуждении переноса суперфинала Кубка России

Он пройдет в Москве Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб не принимал участие в обсуждении переноса суперфинала Кубка России по футболу из Москвы в Калининград или Петербург.

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