Семак: «Зенит» не участвовал в обсуждении переноса суперфинала Кубка России

Он пройдет в Москве Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб не принимал участие в обсуждении переноса суперфинала Кубка России по футболу из Москвы в Калининград или Петербург.
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