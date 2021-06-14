Кристиан Эриксен: «Я не сдамся. Хочу понять, что со мной произошло»

Полузащитник сборной Дании и «Интера» Кристиан Эриксен рассказал о самочувствии после того, как перенес остановку сердца во время матча Евро-2020 с Финляндией (0:1).
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