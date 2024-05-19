Роспотребнадзор проверил воздух после пожара в здании цеха, где хранился полиэтилен

Все в пределах нормы Специалисты провели исследования атмосферного воздуха на территории ближайших жилых застроек в Приморском и Выборгском районах города после пожара в здании цеха для хранения полиэтилена.
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