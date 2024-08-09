Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке, опубликовав фото, на котором прикрыла сердечком безымянный палец

Актриса Селена Гомес спровоцировала слухи о помолвке со своим бойфрендом Бенни Бланко: такие предположения появились после того, как она опубликовала в инстаграме* фото, на котором безымянный палец оказался прикрыт сердечком.
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