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«Росэнергоатом» сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ и Гросси

«Росэнергоатом»: ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси возвращалась с Запорожской АЭС и попала под обстрел со стороны украинских военных по пути в Запорожье, завязался бой, заявил Ренат Карчаа.

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