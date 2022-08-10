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Конов о показе ЛЧ и ЛЕ на «Матч ТВ»: «Каждый игровой день будет в сетке. От УЕФА не было вопросов – у нас партнерские отношения»

«Матч ТВ» рассчитывает показать игры Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/23. Об этом рассказал заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Василий Конов.

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