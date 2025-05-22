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Россиянам рассказали о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

Россиянам рассказали о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

Член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новые схемы обмана, создавая поддельные групповые чаты, в которых под видом представителей государственных структур обещают гражданам сохранить трудовой стаж и даже увеличить пенсию.

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