Россиянам рассказали о новой схеме мошенников «с повышением» пенсии

Член комитета Госдумы по информационной политике, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин заявил, что мошенники начали использовать новые схемы обмана, создавая поддельные групповые чаты, в которых под видом представителей государственных структур обещают гражданам сохранить трудовой стаж и даже увеличить пенсию.