Revolut интегрирует свою криптовалютную биржу с ИИ-помощниками

Revolut подключила свою криптовалютную биржу Revolut X к сторонним ИИ-помощникам, что позволяет клиентам анализировать рынки, отслеживать портфели и совершать сделки, используя подсказки на естественном языке.
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