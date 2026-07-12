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Гришин о Бориско в ЦСКА: «Страхуются – этот сезон может стать последним для Акинфеева. Ни Мусаев, ни Гонду не соответствуют амбициям бороться за 1-е место»

Экс-хавбек ЦСКА Александр Гришин высказался о вероятном переходе голкипера «Балтики» Максима Бориско в армейский клуб.

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