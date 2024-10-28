Проскурякова вновь вышла в свет без Николаева, который оставил ее ради гастролей

Певица объяснила, почему супруг не появляется с ней на публике. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look PressЮлия Проскурякова посетила премьеру романтической комедии «Право на лево», прошедшей вечером 28 октября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм».
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