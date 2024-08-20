Участник ПСО «Север» развернул флаг отряда на четырёх горных пиках

Восхождение на Эльбрус стало пятнадцатым за год для поисковика Никиты Тыткина. Помимо высочайшей вершины России и Европы, альпинист вместе с флагом поискового отряда «Север» поднялся на пик Шогенцукова, гору Куллумкол-баши и 2-ю Западную Тютю-баши.