Участник ПСО «Север» развернул флаг отряда на четырёх горных пиках

Восхождение на Эльбрус стало пятнадцатым за год для поисковика Никиты Тыткина. Помимо высочайшей вершины России и Европы, альпинист вместе с флагом поискового отряда «Север» поднялся на пик Шогенцукова, гору Куллумкол-баши и 2-ю Западную Тютю-баши.
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