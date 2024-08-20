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Участник ПСО «Север» развернул флаг отряда на четырёх горных пиках

Участник ПСО «Север» развернул флаг отряда на четырёх горных пиках

Восхождение на Эльбрус стало пятнадцатым за год для поисковика Никиты Тыткина. Помимо высочайшей вершины России и Европы, альпинист вместе с флагом поискового отряда «Север» поднялся на пик Шогенцукова, гору Куллумкол-баши и 2-ю Западную Тютю-баши.

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