Госдума одобрила законопроект об увеличении сроков ремонта по ОСАГО. Что нужно знать?

В минувшую среду комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять законопроект об увеличении предельных сроков восстановительного ремонта по ОСАГО в I чтении; авторами инициативы выступают сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.
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