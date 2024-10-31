Госдума одобрила законопроект об увеличении сроков ремонта по ОСАГО. Что нужно знать?

В минувшую среду комитет ГД по финансовому рынку рекомендовал депутатам принять законопроект об увеличении предельных сроков восстановительного ремонта по ОСАГО в I чтении; авторами инициативы выступают сенаторы Андрей Кутепов и Валерий Васильев.