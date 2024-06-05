Bobruin.by . Мо...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Bobruin.by . Мой Бобруйск

25 подписчиков

Свежие комментарии

Столкновение маршрутки и трактора произошло в Бобруйском районе, есть пострадавшие.

Столкновение маршрутки и трактора произошло в Бобруйском районе, есть пострадавшие.

Столкновение маршрутки и трактора произошло в Бобруйском районе.По информации УВД облисполкома, днём 4 июня на автодороге Бобруйск-Мозырь вблизи деревни Брожка Бобруйского района 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении и совершающим поворот налево тра .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх