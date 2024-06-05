Столкновение маршрутки и трактора произошло в Бобруйском районе, есть пострадавшие.

Столкновение маршрутки и трактора произошло в Бобруйском районе.По информации УВД облисполкома, днём 4 июня на автодороге Бобруйск-Мозырь вблизи деревни Брожка Бобруйского района 32-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz Sprinter (маршрутное такси) совершил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении и совершающим поворот налево тра .