Когда циники всех мастей с широко открытыми глазами делают вид, будто не в курсе, «что, кого и зачем Россия защищает и какими принципами руководствуется», когда те же циники не менее щедро распахивают рот, чтобы в очередной раз обвинить нашу страну в «вероломстве и неумении жить в открытом мире идей европейских прав и свобод», самое время напомнить разнообразным витиям, что обман, подрыв доверия, да и просто прямое предательство как слова сказанного, так и слова, написанного на бумаге, — не относятся к российским средствам и методам ведения международной политики.