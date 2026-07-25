Дональд Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп сообщил о планах ввести высокие пошлины на импорт из Мексики и Канады. Такие меры связаны с текущими проблемами, с которыми столкнулись Соединённые Штаты в отношении поставок продовольственных товаров и состояния воздуха.
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