ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

ВКС РФ нанесли удар по месту базирования боевиков в Сирии, которые вышли из зоны Эт-Танф. Об этом заявил во время брифинга замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан I ранга Олег Игнасюк.