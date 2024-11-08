ВКС России уничтожили базу боевиков в Сирии

ВКС РФ нанесли удар по месту базирования боевиков в Сирии, которые вышли из зоны Эт-Танф. Об этом заявил во время брифинга замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР (ЦПВС) капитан I ранга Олег Игнасюк.
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