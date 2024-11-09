Мирный план Трампа: буферная зона из европейских войск между Россией и Украиной перед разговором с Путиным

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst Важные новости России за неделю сообщают о том, что Дональд Трамп может призвать к созданию 800-мильной демилитаризованной зоны между Россией и Украиной в рамках плана по скорейшему прекращению войны.
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