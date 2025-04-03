Стала известна цена ноутбуков, которые будут делать в Екатеринбурге

Стоимость ноутбуков LigaSmart, которые будут производить в Екатеринбурге в 2027 году, составит от 50 до 70 тысяч рублей в зависимости от варианта устройства (с иностранным процессором будет дешевле, чем с российским).
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