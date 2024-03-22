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Закон, порядок, государство

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Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» группировки войск «Запад» выполняет задачи на Белгородском направлении СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2У» группировки войск «Запад» выполняет задачи на Белгородском направлении СВО

Воины-зенитчики выполняют боевые задачи в круглосуточном режиме и при обнаружении вражеских воздушных объектов расчеты берут их на сопровождение с дальнейшим уничтожением целей.

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