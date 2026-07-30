Поболтаем
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Поболтаем

52 145 подписчиков

Археогенетики обнаружили древнейшие следы распространения чумы через всю Евразию

Археогенетики обнаружили древнейшие следы распространения чумы через всю Евразию

История чумы насчитывает тысячи лет. Эта бактериальная инфекция, вызываемая Yersinia pestis, стала причиной трех крупнейших пандемий в истории человечества: Юстиниановой чумы VI-VIII веков, «Черной смерти» XIV века и третьей пандемии, начавшейся в конце XIX века.

Вернуться к статье