Археогенетики обнаружили древнейшие следы распространения чумы через всю Евразию

История чумы насчитывает тысячи лет. Эта бактериальная инфекция, вызываемая Yersinia pestis, стала причиной трех крупнейших пандемий в истории человечества: Юстиниановой чумы VI-VIII веков, «Черной смерти» XIV века и третьей пандемии, начавшейся в конце XIX века.
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