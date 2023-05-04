iXBT.com

31 подписчик

Свежие комментарии

  • Юрий Стенякин
    А если учесть что компания официально ушла с российского рынка то преимущества спорныПредставлена нова...
  • Mikhail Stepanov
    Ха-ха! В то время, как российская гиперзвуковой ракета летит со скоростью около 20 тыс. км. В час!США успешно испыт...
  • Vitaly Arkhipov
    В жопу пусть себе их засунут !Nvidia дарит игры...

Core i7-13700H, 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом 1 ТБ и встроенный блок питания на 150 Вт в литровом корпусе. В продажу поступил мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini

Core i7-13700H, 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом 1 ТБ и встроенный блок питания на 150 Вт в литровом корпусе. В продажу поступил мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini

В Китае стартовали продажи мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini. От аналогов он отличается встроенным блоком питания: в итоге на столе (или под столом) ничего не лежит и не болтается, нужно только подключить к компьютеры кабель питания, монитор и периферию.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх