Core i7-13700H, 32 ГБ ОЗУ, SSD объемом 1 ТБ и встроенный блок питания на 150 Вт в литровом корпусе. В продажу поступил мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini

В Китае стартовали продажи мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini. От аналогов он отличается встроенным блоком питания: в итоге на столе (или под столом) ничего не лежит и не болтается, нужно только подключить к компьютеры кабель питания, монитор и периферию.
В Китае стартовали продажи мини-ПК Lenovo Xiaoxin mini. От аналогов он отличается встроенным блоком питания: в итоге на столе (или под столом) ничего не лежит и не болтается, нужно только подключить к компьютеры кабель питания, монитор и периферию.
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