Трамп опроверг прекращение передачи разведданных Украине

Передача разведывательных данных Киеву со стороны Вашингтона продолжается, заявил президент США Дональд Трамп, 13 октября передает РИА Новости.
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