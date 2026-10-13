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Трамп опроверг прекращение передачи разведданных Украине

Трамп опроверг прекращение передачи разведданных Украине

Передача разведывательных данных Киеву со стороны Вашингтона продолжается, заявил президент США Дональд Трамп, 13 октября передает РИА Новости.

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