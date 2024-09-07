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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калафьори травмировался в матче с Францией. Дембеле случайно ударил защитника шипами в ногу

Вчера итальянцы одержали победу над Францией (3:1) в матче 1-го тура Лиги наций. Защитник «Арсенала» получил повреждение в результате столкновения с Усманом Дембеле, который неудачно приземлился после борьбы с другим итальянцем.

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