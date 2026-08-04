Нижегородцы в июле чаще всего ездили на автобусах №45, 87 и 90

В июле пассажиры Нижнего Новгорода чаще всего выбирали автобусные маршруты №45, 87 и 90. Данные показатели подтверждены специалистами Центра развития транспортных систем, которые зафиксировали лидерство указанных направлений по объему перевозок.
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