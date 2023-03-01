Наши шахматисты в Азии, жалоба «Локо» на судейство со «Спартаком», ЦСКА в полуфинале Кубка, Кэйн – в «Рейнджерс», 67 тысяч Fan ID в Москве и области и другие новости

Хей, а вот и он – первый весенний новостной дайджест. Доброе утро ☀️ 1. Федерация шахмат России перешла в Азиатскую шахматную федерацию.
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