Фирочке Хаймóвич таки очень сильно повезло. Вы будете смеяться, но она наконец вышла замуж. Нет, сначала ей, конечно не то чтобы не везло, — сначала Фирочку Хаймович никто за невесту не считал.
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Прелестно!Чтоб мы все так жили,как Фирочка!