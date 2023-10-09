"Будущую жену надо обязательно вести в горы – на проверку". Поясняет альпинист

На сайте Russian Traveler.ru (где я работаю главным редактором) о том, как горы влияют на отношения, нам рассказал инструктор-гид с 11-летним стажем, основатель туристического клуба «Горный портал», альпинист, семьянин и отец четырехлетней дочери Андрей Борисов.
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