На Украине разразился новый скандал. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у главы Нацбанка Украины Андрея Пышного и изъяли у него два личных мобильных телефона.