В Калужской области мужчина с молодой женой занялись наркоторговлей

В Козельском районе 44-летний мужчина и его 27-летняя жена решили заработать на наркоторговле. В декабре прошлого года они вступили для этого в состав преступной шайкиВ Козельском районе 44-летний мужчина и его 27-летняя жена решили заработать на наркоторговле.