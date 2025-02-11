В Калужской области мужчина с молодой женой занялись наркоторговлей

В Козельском районе 44-летний мужчина и его 27-летняя жена решили заработать на наркоторговле. В декабре прошлого года они вступили для этого в состав преступной шайкиВ Козельском районе 44-летний мужчина и его 27-летняя жена решили заработать на наркоторговле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)