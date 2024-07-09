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Политолог Перла: Орбан не сможет добиться урегулирования украинского кризиса

Политолог Перла: Орбан не сможет добиться урегулирования украинского кризиса

Политический обозреватель Андрей Перла в разговоре с Tsargrad.tv дал оценку "мирной миссии" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в рамках которой он нанес визит на Украину, в Россию, Китай, а затем заявил о планах направиться в США.

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