Павелски вышел на 5-е место среди уроженцев США по голам в НХЛ, догнав Лафонтена

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Нападающий «Далласа» забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (6:2). Теперь на счету 39-летнего Джо Павелски 1041 (468+573) очко в 1295 играх в НХЛ.