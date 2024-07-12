Конспирология от CNN: Россия якобы хотела убить главу Rheinmetall, но помешали американцы

CNN со ссылкой на пять американских и других западных чиновников утверждает, что разведки США и Германии сорвали якобы имевшую место попытку России убить Армина Паппергера – СЕО Rheinmetall, одного из крупнейших производителей снарядов и военной техники в Европе и поставщика снарядов калибра 155мм для ВСУ.