Конспирология от CNN: Россия якобы хотела убить главу Rheinmetall, но помешали американцы

CNN со ссылкой на пять американских и других западных чиновников утверждает, что разведки США и Германии сорвали якобы имевшую место попытку России убить Армина Паппергера – СЕО Rheinmetall, одного из крупнейших производителей снарядов и военной техники в Европе и поставщика снарядов калибра 155мм для ВСУ.
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