Число веривших в недостаток ресурсов России украинцев снизилось

Число украинцев, которые верят, что ресурсы России исчерпываются, упало на 24 процента. Также по сравнению с февралем этого года сейчас с 22 процентов до 49 процентов увеличилось количество тех, кто верит, что Москва сохраняет значительный запас ресурсов.
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