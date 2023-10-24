Число веривших в недостаток ресурсов России украинцев снизилось

Число украинцев, которые верят, что ресурсы России исчерпываются, упало на 24 процента. Также по сравнению с февралем этого года сейчас с 22 процентов до 49 процентов увеличилось количество тех, кто верит, что Москва сохраняет значительный запас ресурсов.