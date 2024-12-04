«Украина должна производить всё – от носков до ядерного оружия» – советница зама Умерова

Госзаказ на маскировочные зимние костюмы для ВСУ, который обернулся тем, что на Украину пришло некачественное и безразмерное «вьетнамское лайно», – это следствие системной проблемы отечественного производства и недобросовестности заказчиков.
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