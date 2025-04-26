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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Кузьменко и Копитара по «минус 4» в 3-м матче серии с «Эдмонтоном». Это худший показатель полезности в «Лос-Анджелесе»

Форварды «Кингс» завершили третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли против «Ойлерс» (4:7, 2-1) с худшим показателем полезности в составе команды.

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