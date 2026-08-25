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SPLETNIK

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"Берегись, Том Круз". Сидни Суини прокатилась на крыле самолёта

"Берегись, Том Круз". Сидни Суини прокатилась на крыле самолёта

28-летняя Сидни Суини показала в личном блоге, как прокатилась на крыле самолета. "Берегись, Том Круз", — подписала видео Суини, шуточно обратившись к актёру, который известен в Голливуде тем, что исполняет большинство опасных трюков самостоятельно.

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