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Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

Cколько релокантов вернулись, «паспорт хорошего русского» и новый закон о гражданстве

1. Даже западные исследователи, которые завышают число уехавших из России за последние полтора года, признают, что заметная часть релокантов вернулась обратно, и что мало кому из них эмиграция пошла на пользу, даже в сугубо в материальном и карьерном разрезе.

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Комментарии
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Александр Григоров
На зону и дороги строить
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9 час.
Александр Салтановский
В русском языке, есть такое слово как - дезертир, вот оно по моему, лучше всего подходит для характеристики всех этих персонажей!
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5 час.
александр лисяков
Согласился бы, но дезертир, просто сбежал, а эти ... ещё и гадят Родине!
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5 час.

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