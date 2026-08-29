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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Металлурга» Зеленов: «Думал, что Магнитогорск – это заводской суровый город, а на самом деле здесь приветливые, хорошие люди. Нравится гулять по городу»

Защитник « Металлурга » Егор Зеленов поделился мыслями о Магнитогорске. В межсезонье хоккеист перешел в уральский клуб из СКА .

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