Трутнев заявил Путину, что активы 138 компаний возвращены в России Активы почти 140 компаний вернулись в Россию с Запада Трутнев заявил Путину, что активы 138 компаний возвращены в России Вице-премьер и полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев доложил президенту Владимиру Путину о том, что благодаря специальному административному режиму на острове Русский, 138 компаний вернули свои активы в Россию и стали больше доверять своей Родине.