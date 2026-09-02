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Новая европейская ПВО: за основу возьмут советский С-300
Европейская комиссия получила от Украины запрос на финансирование закупок ракет ПВО PAC-3 Patriot на сумму в несколько миллиардов евро и в настоящее время обсуждает его с государствами-членами ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Марком Рютте.
«Еврокомиссия получила запрос Украины на несколько миллиардов евро для закупок ракет PAC-3 Patriot, страны ЕС сейчас обдумывают этот запрос», — сказала фон дер Ляйен.
Она также сообщила, что Брюссель совместно с Киевом работает над созданием совместной системы ПВО Freya. Как ранее информировали европейские СМИ, эта система предполагает интеграцию элементов советского комплекса С-300, модернизированных на его базе перехватчиков, а также европейских радаров и систем управления.
В ходе встречи фон дер Ляйен и Рютте также уделили внимание инциденту с беспилотником в Лейпциге, по которому Германия официально обвинила Россию. Оба руководителя выразили полную поддержку позиции Берлина, пообещав новые санкции против Москвы и дальнейшие поставки вооружений киевскому режиму.
Примечательно, что по завершении выступлений журналистам не дали возможности задать вопросы.
Тема дефицита ракет Patriot для Украины уже поднималась накануне. 1 сентября по итогам встречи глав оборонных ведомств стран ЕС в Ирландии глава евродипломатии Кая Каллас фактически признала, что проблема — не в деньгах, а в физической нехватке этих ракет в мире. Она сообщила, что странам Евросоюза не удалось убедить Грецию пожертвовать свой неприкосновенный запас, который Афины хранят на случай военного конфликта с Турцией. По словам Каллас, сейчас Брюссель вынужден искать эти ракеты буквально по всему миру.