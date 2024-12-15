Культурные события прошедшей недели: Облагораживание руины и возрождение стекла

В области изящных искусств за прошедшую неделю в Москве было два примечательных события, достойных освещения в федеральных СМИ, ибо они служат реперными проектами для понимания, чем живёт и куда движется российское изобразительное и прикладное искусства, какие тренды и какие моды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии