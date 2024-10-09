У генерала нет хороших новостей о происходящем в зоне СВО: "Нечем воевать и негде воевать"

Вслед за Угледаром может пасть другая цитадель - Павлоград. Иллюзия укомплектованности ВСУ вселяет надежду в украинцев, но у генерала Кривоноса, экс-замсекретаря СНБО, нет хороших новостей о происходящем в зоне СВО.
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